Составьте со словочетанием сложно подчинённое предложение. Тёмно-зелёная ель.
Русский язык
Составьте со словочетанием сложно подчинённое предложение. Тёмно-зелёная ель.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Темно-зелёная ель, которая растет у нас в саду, была посажена моим отцом в год моего рождения.
Гость:
Тёмно-зелёная ель,стояла в лесу,посаженная ребятами.
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