страны африки бедные минеральным сырьем?
Українська література
страны африки бедные минеральным сырьем?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чад,Нигерия,Эфиопия,Южный Судан,-центральные страны в Африке. На этот вопрос можно ответить что все страны не имеющие выход к морю.
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