вычеслите среднюю относительную атомную массу углерода, существующего в природе в виде смеси изотопов 12С (98,892%) и 13С(1,108%)

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0,98892=m1/m 0,01108=m2/m где m1-масса первого изотопа, m2- второго, m- всего m1=0,98892m m2= 0,01108m находим М, так как в данном случае она будет аналогично Ar M=(m1+m2)/(m1/M1)+(m2/M2) M=M1*M2/0,98892M2+0,01108M1 Ar=Ar1*Ar2/0,98892*Ar2+0,01108*Ar1 подставляем и получаем что Ar=12,01