Помогите пожалуйста  написать мини-соченения описание на тему мой любимый узолок природы-прирмено нузно 16предложений средних (про бор или одиночное дерево)Зарание спасибо)

Гость: Гость:

Я очень люблю бывать в лесу, особенно весной. Вот где она по-настоящему чувствуется! Ветви осин кажутся пушистыми от длинных сережек, похожих на серых мохнатых гусениц, и вершины молодых берез тоже как будто загустели, стали совсем шоколадного цвета. Посмотришь вблизи на березовую веточку, а она вся в крупных надувшихся почках. Еще день-другой, и они лопнут, покажутся ярко-зеленые язычки. Но пока еще ни на березах, ни на осинах листьев нет. Это самое хорошее время в лесу. Он еще не зазеленел, стоит такой прозрачный, радостный, по-весеннему полный солнца и неумолкающего ни на минуту птичьего пения, свиста и щебета. А как чудесно пахнет оттаявшей землей, прошлогодними прелыми листьями и горьковатой свежестью древесных почек!