2. Опуская союзы, переделайте предложения в БСП, запишите, объясните знаки препинания. 1. Мне показалось, что за кустом возле предбанника кто-то стоит. 2. Она взглянула вверх и увидела, что совсем низко над ней летели красные ...

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2. Опуская союзы, переделайте предложения в БСП, запишите, объясните знаки препинания. 1. Мне показалось, что за кустом возле предбанника кто-то стоит. 2. Она взглянула вверх и увидела, что совсем низко над ней летели красные лучи солнца. 3. Он опасался, не разлилась ли в нем за ночь желчь. 4. Ты мыслишь, и таинства миров яснеют для ума. 5. Когда отпустит боль, жизнь кажется легка. 6. Всякое движение по дорогам Нормандии было прекращено, и поездку пришлось отложить. 7. Если глядишь на березу снизу вверх, то чудится, что она растет на глазах и уходит все дальше в небо. 8. Шофер выключил фары, и рассвет стал заметнее. 9. Как много сил, а все еще в начале! 10. О чем они говорили, не знаю, потому что листва шумела, да и голоса были похожи на шум листвы.

Автор: Гость