За покупку заплатили 525 руб. десятирублёвыми и 5-ти рублёвыми денежными знаками, причём и тех и других дали поровну. На какую сумму дали денежных знаков каждого достоинства?
Математика
За покупку заплатили 525 руб. десятирублёвыми и 5-ти рублёвыми денежными знаками, причём и тех и других дали поровну. На какую сумму дали денежных знаков каждого достоинства?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если десятирублевых монет x , тогда кол-во пятирублевых монет y 525=10x+5y x=y =>525=15x => x=35 Отсюда десятирублевыми монетами набралость 350 рублей, пятерублевыми 175 рублей.
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