За покупку заплатили 525 руб. десятирублёвыми и 5-ти рублёвыми денежными знаками, причём и тех и других дали поровну. На какую сумму дали денежных знаков каждого достоинства?

Математика

За покупку заплатили 525 руб. десятирублёвыми и 5-ти рублёвыми денежными знаками, причём и тех и других дали поровну. На какую сумму дали денежных знаков каждого достоинства?

Автор: Гость