Андрей задумал число, увеличил его на 4, вычел 5, результат умножил на 3 и разделил на 2. В итоге у него получилось 9. Какое число задумал Андрей?

Математика
Андрей задумал число, увеличил его на 4, вычел 5, результат умножил на 3 и разделил на 2. В итоге у него получилось 9. Какое число задумал Андрей?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть х задуманное число, (х+4-5)*3/2=9 (х-1)*1,5=9 х-1=6 х=7 Проверка (7+4-5)*3/2=9                 6*3/2=9                  18/2=9                   9=9
Гость:
(х+4-5)*3:2=9 (х-1)*3:2=9 (3х-3):2=9 3х-3=9*2 3х-3=18 3х=18+3 3х=21 х=21:3 х=7 Ответ:Андрей задумал число 7
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