Спиши глаголы.В каком они времени? Укажи время, обозначь суффикс в прошедшего времени -л- Измени по родам глаголы в прошедшем времени. увидел заметил, приметил, догадался,додумался,сообразил,вынимает, вытаскивает, извлекает. Ка...
Русский язык
Спиши глаголы.В каком они времени? Укажи время, обозначь суффикс в прошедшего времени -л- Измени по родам глаголы в прошедшем времени. увидел заметил, приметил, догадался,додумался,сообразил,вынимает, вытаскивает, извлекает. Как называются глаголы каждой группы?Составь предложения с глаголами-синонимами любой группы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
все в прошедшем времени. увидел-увидела-уведело суффикс -л- заметил-заметила-заметило приметил-приметила-приметило догадался-догадалась-догадалось додумался-додумалось-додумалась сообразил-сообразила-сообразило настоящее время. вынимает (пр вр. вынимал-вынимала-вынимало) вытаскивает(вытаскивал-вытаскивала-вытаскивало) извлекает(извлекал-извлекала-извлекало) называются синонимами. 1) он увидел невероятно красивый пейзаж 2) я догадался, как решать эту задачу 3) мама вынимает конфету из обёртки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста написать мини-соченения описание на тему мой любимый узолок природы-прирмено нузно 16предложений средних (про бор или одиночно...
Русский язык
2. Опуская союзы, переделайте предложения в БСП, запишите, объясните знаки препинания. 1. Мне показалось, что за кустом возле предбанника кто-то ст...
Математика
За покупку заплатили 525 руб. десятирублёвыми и 5-ти рублёвыми денежными знаками, причём и тех и других дали поровну. На какую сумму дали денежных ...