Спиши глаголы.В каком они времени? Укажи время, обозначь суффикс в прошедшего времени -л- Измени по родам глаголы в прошедшем времени. увидел заметил, приметил, догадался,додумался,сообразил,вынимает, вытаскивает, извлекает. Ка...

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Спиши глаголы.В каком они времени? Укажи время, обозначь суффикс в прошедшего времени -л- Измени по родам глаголы в прошедшем времени. увидел заметил, приметил, догадался,додумался,сообразил,вынимает, вытаскивает, извлекает. Как называются глаголы каждой группы?Составь предложения с глаголами-синонимами любой группы.

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