Чем отличается фасеточный глаз от простого?
Биология
Чем отличается фасеточный глаз от простого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простой глаз - один большой хрусталик, а фасеточный - много маленьких Фасеточный имеет более сложное строение! оно наблюдается у насекомых.
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