надо перевести на англисий -- Я питаюсь мясом рыбой овошеми и фруктами но я питаюсь лишь потаму что болит живот. Предлагаю всем есть жёлтые и оражевые фрукты так как это пища для мозга.
Английский язык
надо перевести на англисий -- Я питаюсь мясом рыбой овошеми и фруктами но я питаюсь лишь потаму что болит живот. Предлагаю всем есть жёлтые и оражевые фрукты так как это пища для мозга.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I eat meat, fish, vegetables and fruit. But I eat it because I have a stomachache.I advise you to eat all yellow and orange fruit because it is food for our brain
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