надо перевести на англисий -- Я питаюсь мясом рыбой овошеми и фруктами но я питаюсь лишь потаму что болит живот. Предлагаю всем есть жёлтые и оражевые фрукты так как это пища для мозга.

Английский язык

надо перевести на англисий -- Я питаюсь мясом рыбой овошеми и фруктами но я питаюсь лишь потаму что болит живот. Предлагаю всем есть жёлтые и оражевые фрукты так как это пища для мозга.

Автор: Гость