Al2o3 - X- Al(OH)3 веществом Х является? 1)ALN 2)AlCL3 3)Al2S3 4)ALPO4
Химия
Al2o3 - X- Al(OH)3 веществом Х является? 1)ALN 2)AlCL3 3)Al2S3 4)ALPO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
LCPXO4IO LP2o5 поняла? если нет то скинь мне сообщения
Гость:
Ответ будет ........:3) Al2S3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Провести экскурсию на тему Афины-город Мифа тоесть сам миф почему назван какие достопремечательности тоесть время ло нашей эры а не сейчас
Математика
в трех мешках было поровну орехов, когда из ни выняли по 6 орехв то в мшках осталось столько орехв сколько было до этого в 2-ух мешках сколько орех...
Українська література
Составьте характеристику любой приодной зоны по плану: 1)Особенности географического положения 2) Особенности климата средние температуры января и ...
Русский язык