в трех мешках было поровну орехов, когда из ни выняли по 6 орехв то в мшках осталось столько орехв сколько было до этого в 2-ух мешках сколько орехов было вкаждом мешке изначально?

Математика

в трех мешках было поровну орехов, когда из ни выняли по 6 орехв то в мшках осталось столько орехв сколько было до этого в 2-ух мешках сколько орехов было вкаждом мешке изначально?

Автор: Гость