в трех мешках было поровну орехов, когда из ни выняли по 6 орехв то в мшках осталось столько орехв сколько было до этого в 2-ух мешках сколько орехов было вкаждом мешке изначально?
Математика
в трех мешках было поровну орехов, когда из ни выняли по 6 орехв то в мшках осталось столько орехв сколько было до этого в 2-ух мешках сколько орехов было вкаждом мешке изначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в каждом пакете по x орехов.Тогда в 3х пакетах 3x орехов.Взяли из 3х пакетов 3х6 или 18 орехов.Осталось в пакетах 3х - 18 орехов или 2х орехов.Решаем уравнение: 3х-18=2х 3х-2х=18 х=18 Значит,в каждом пакете было по 18 орехов,а всего в 3х было 18Х3=54 ореха. Ответ:54 ореха.
Гость:
6*3=18-в 2-ух мешках 18:2=9-в 1-ом мешке изн.
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