Провести экскурсию на тему Афины-город Мифа тоесть сам миф почему назван какие достопремечательности тоесть время ло нашей эры а не сейчас

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миф - город назвали в честь богини афины.она спорила с пасейдоном и тогда решили кто для города сделает что то полезное тому и достанеться город.пасейдон ударил трезубцем по скале и оттуда полилась вода, но она была соленая.А афина вырастила олифковое дерево.её подарок оказался полезнее пэтому назвали город в её честь