стремительно расширение России к концу 17в. по-разному оценивалось современниками и историками. Запишите вашу точку зрения.Каковы были положительные и отрицательные последствия этого процесса??
Обществознание
стремительно расширение России к концу 17в. по-разному оценивалось современниками и историками. Запишите вашу точку зрения.Каковы были положительные и отрицательные последствия этого процесса??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Положительно:То что Россия становилась многонациональной и то что у других народов были разные идеи и новые преспективы. Отрицательные:Это новые болезни которые раньше Россия не знала как бороться и тем что на Россию всячески старались завоевать.
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