ОКРУГЛИТЬ !!! До сотых 21,456

Математика
ОКРУГЛИТЬ !!! До сотых 21,456
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 решение простое, если цифра больше 5, значит при округлении добавляем ед. если меньше - не добавляем ничего, ну и естественно не забываем, что сначала дес, потом сотни, и тыс. 21,46
Гость:
21,456   до сотых 21,46  6 это большое число,мы отбрасываем его,добавляя 1 к 5 = 6
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