характеристика Остапа з твору дорогою ціною
Музыка
характеристика Остапа з твору дорогою ціною
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Гость:
Остап. (Остап надзвичайно сильна людина, він справжній чоловік, який від чуває відповідальність за себе, за свій спосіб життя та за тих, хто близький йому. Він здатний піти на ризик, аби тільки здобути жадану свободу для себе та Соломії. Його не можна зламати, скорити, він прагне здобути свободу будь-якою ціною.)
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