Для сборки прибора первого вида требуется 1,4 ч, а для сборки прибора второго вида — на 0,6 ч меньше. Сколько всего времени потребуется для сборки 3 приборов первого вида и 5 приборов второго вида?

Математика
Для сборки прибора первого вида требуется 1,4 ч, а для сборки прибора второго вида — на 0,6 ч меньше. Сколько всего времени потребуется для сборки 3 приборов первого вида и 5 приборов второго вида?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,4-0,6=0,8ч- потребуется для сборки автоматов второго вида 1,4*3+0,8*5=4,2+4=8,2ч - столько всего времени потребуется для сборки 3 приборов первого вида и 5 приборов второго вида
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