Написать сочинение на тему Как я однажды помогал папе

Гость: Гость:

Однажды я и папа решили сделать подарок маме на ее день рождение. С отцом мы решили, что устоим ей пикник на улице. Тем временем я предложил ему помочь с покупкой продуктов и приготовлением ее. Папа отправился в магазин, а тем временем стал искать рецепты для блюд. Когда папа вернулся, мы с ним стали готовить холодные закуски, которые больше всего любит наша мама. После длительной готовки мы вынесли всю еду на то место, где у нас и намечался пикник. Когда увидела мама она очень обрадовалась, да и мне самому было приятно.