Является ли число -86 членом арифмитической прогрессии в которой a1=-1 и a10=46?

Гость: Гость:

Представим а10 в следующем виде: а10=а1+9*d Имея значения а1 и а10, выразим разность арифметической прогрессии d: 46=-1+9*d [latex]d=\frac{47}{9}[/latex] Обозначим номер члена данной арифметической прогрессии, который равен 86, за n. Тогда: 86=a1+d*(n-1) Выразим искомое n, подставляя значения a1 и d: [latex]86=-1+\frac{47}{9}*(n-1)[/latex] [latex]n-1=\frac{87*9}{47}[/latex] [latex]n=16\frac{31}{47}+1=17\frac{31}{47}[/latex] Т.к. n получилось нецелым числом, то число 86 не является членом данной арифметической прогрессии. Ответ:не является.