Катет прямоугольного треугольника равен 3 см, а медиана, проведённая к гипотенузе равна 2.5 см. Найдите второй катет данного прямоугольного треугольника

Гость: Гость:

медиана = гепотинуза делится на 2. то есть. м=с[latex]m=\frac{c}{2}[/latex] [latex]c=2m[/latex] c=2*2.5=5 (это гепотинуза) дальще идет Пифагор [latex]b^{2}=c^{2} -a^{2}[/latex] b=25-9=16=4... надеюсь,ты меня понял........ ))