Катет прямоугольного треугольника равен 3 см, а медиана, проведённая к гипотенузе равна 2.5 см. Найдите второй катет данного прямоугольного треугольника
Геометрия
Катет прямоугольного треугольника равен 3 см, а медиана, проведённая к гипотенузе равна 2.5 см. Найдите второй катет данного прямоугольного треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: АВ=3 см, АК - медиана=2,5 Найти: АС Решение: Треугольник АВК - равнобедреный, поэтому АК=ВК=2,5 см ВС=2,5*2=5 см За теор. Пифагора: АС²=ВС²-АВ² АС= √5²-3²=√25-9=√16=4 (см) Ответ: АС=4 см.
Гость:
медиана = гепотинуза делится на 2. то есть. м=с[latex]m=\frac{c}{2}[/latex] [latex]c=2m[/latex] c=2*2.5=5 (это гепотинуза) дальще идет Пифагор [latex]b^{2}=c^{2} -a^{2}[/latex] b=25-9=16=4... надеюсь,ты меня понял........ ))
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