В ящике находятся 4белых и 1черный шар.Наугад вынимают 2шара.Найти вероятность того,что выпуты:1)2белых шара;2)былый и черный

Алгебра

В ящике находятся 4белых и 1черный шар.Наугад вынимают 2шара.Найти вероятность того,что выпуты:1)2белых шара;2)былый и черный

Автор: Гость