В ящике находятся 4белых и 1черный шар.Наугад вынимают 2шара.Найти вероятность того,что выпуты:1)2белых шара;2)былый и черный

Алгебра
В ящике находятся 4белых и 1черный шар.Наугад вынимают 2шара.Найти вероятность того,что выпуты:1)2белых шара;2)былый и черный
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1) [latex]\frac{4}{5}[/latex]   2) [latex]\frac{1}{5}[/latex]
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