При переходе электрона в атоме водорода из одного стационарного состояния в другое излучен свет с частотой колебаний 4,57•1014Гц. На сколько уменьшилась энергия атома водорода?

Физика

При переходе электрона в атоме водорода из одного стационарного состояния в другое излучен свет с частотой колебаний 4,57•1014Гц. На сколько уменьшилась энергия атома водорода?

Автор: Гость