При переходе электрона в атоме водорода из одного стационарного состояния в другое излучен свет с частотой колебаний 4,57•1014Гц. На сколько уменьшилась энергия атома водорода?

Физика
При переходе электрона в атоме водорода из одного стационарного состояния в другое излучен свет с частотой колебаний 4,57•1014Гц. На сколько уменьшилась энергия атома водорода?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
энергия атома водорода уменьшилась на величину энергии излученного фотона Е=hv=6.626*10^-34 * 4,57•10^14 = 3.028082= 3*10^-19 Дж
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