составьте уравнение реакции горения фосфора(при этом получится Р2О5).Вычислите,хватит ли 10 г. кислорода на сжигание 6,2г. фосфора

Химия
составьте уравнение реакции горения фосфора(при этом получится Р2О5).Вычислите,хватит ли 10 г. кислорода на сжигание 6,2г. фосфора
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P+О2=Р2О5 под действием темпервтуры...... помойму так)))
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