Кран, который подает в минуту 30 л воды, за 5 мин наполнил ванну. Потом кран закрыли и открыли сливное отверстие, через которое вс вода вылилась за 6 мин. Сколько литров воды выливалось за 1 мин?

Математика

Кран, который подает в минуту 30 л воды, за 5 мин наполнил ванну. Потом кран закрыли и открыли сливное отверстие, через которое вс вода вылилась за 6 мин. Сколько литров воды выливалось за 1 мин?

Автор: Гость