Кран, который подает в минуту 30 л воды, за 5 мин наполнил ванну. Потом кран закрыли и открыли сливное отверстие, через которое вс вода вылилась за 6 мин. Сколько литров воды выливалось за 1 мин?
Математика
Кран, который подает в минуту 30 л воды, за 5 мин наполнил ванну. Потом кран закрыли и открыли сливное отверстие, через которое вс вода вылилась за 6 мин. Сколько литров воды выливалось за 1 мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*5=150л- столько воды налили в ванну 150/6= 25л- столько воды выливалось за 1 мин
Гость:
1) 30 х 5 = 150 (л) - кран налил в ванну 2) 150 : 6 = 25 (л) Ответ: 25 л воды выливалось за минуту.
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