Туристы(отец, мать и два брата-близнеца) должны переправиться через реку. В их распоряжении есть маленькая лодка, которая вмещает только одного взрослого или двоих детей. КАк организовать переправу, если и взрослые и дети умеют...

Гость: Гость:

Сначало 2 брата садятся в лодку и переплывают на другой берег, один брат остаётся на берегу, другой возращается к отцу и матери. Потом в лодку садится отец, переплывает и отдаёт её сыну, тот переплывает к матери и брату. Два брата садятся в лодку и переплывают реку, один брат остаётся с отцом, а другой плывёт к матери. Переплыв реку он даёт лодку матери. Она переплывает реку и даёт лодку сыну, тот плывёт за братом и они в двоём переплывают реку на лодке.