Туристы(отец, мать и два брата-близнеца) должны переправиться через реку. В их распоряжении есть маленькая лодка, которая вмещает только одного взрослого или двоих детей. КАк организовать переправу, если и взрослые и дети умеют...
Экономика
Туристы(отец, мать и два брата-близнеца) должны переправиться через реку. В их распоряжении есть маленькая лодка, которая вмещает только одного взрослого или двоих детей. КАк организовать переправу, если и взрослые и дети умеют грести?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначало 2 брата садятся в лодку и переплывают на другой берег, один брат остаётся на берегу, другой возращается к отцу и матери. Потом в лодку садится отец, переплывает и отдаёт её сыну, тот переплывает к матери и брату. Два брата садятся в лодку и переплывают реку, один брат остаётся с отцом, а другой плывёт к матери. Переплыв реку он даёт лодку матери. Она переплывает реку и даёт лодку сыну, тот плывёт за братом и они в двоём переплывают реку на лодке.
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