Какими будут казаться зеленые буквы на белой бумаге, если смотреть на них сквозь красное стекло? Каким при этом будет казаться цвет бумаги? Ответ обоснуйте.

Гость: Гость:

белая бумага отражает практически все лучи буквы зеленого цвета на белой бумаге будут поглащать все лучи кроме ЗЕЛЕНОГО зеленый будут отражать, поэтому мы и видим БЕЛУЮ бумагу и ЗЕЛЕНЫЕ буквы если смотреть на них сквозь красное стекло