Какими будут казаться зеленые буквы на белой бумаге, если смотреть на них сквозь красное стекло? Каким при этом будет казаться цвет бумаги? Ответ обоснуйте.
Физика
Какими будут казаться зеленые буквы на белой бумаге, если смотреть на них сквозь красное стекло? Каким при этом будет казаться цвет бумаги? Ответ обоснуйте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
белая бумага отражает практически все лучи буквы зеленого цвета на белой бумаге будут поглащать все лучи кроме ЗЕЛЕНОГО зеленый будут отражать, поэтому мы и видим БЕЛУЮ бумагу и ЗЕЛЕНЫЕ буквы если смотреть на них сквозь красное стекло
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