3 швеи за 6 дней сшили 9 сорочек.сколько дней потребуется одной мастерице чтобы сшить 12 сорочек
Математика
3 швеи за 6 дней сшили 9 сорочек.сколько дней потребуется одной мастерице чтобы сшить 12 сорочек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 9: 3 = по 3 сорочки в течении 6 дней 2) 6: 3 = 2 сорочки за 1 день шьёт 1 швея 3)12 х 2 = 24 дня
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