Решите пойжалуйста : Среднее арифметическое двух чисел равно 14, одно из чисел 12,4. Найдите другое число.

Математика
Решите пойжалуйста : Среднее арифметическое двух чисел равно 14, одно из чисел 12,4. Найдите другое число.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решите пойжалуйста : Среднее арифметическое двух чисел равно 14, одно из чисел 12,4. Найдите другое число. Решение Примем х1=12,4 - первое число х2, - второе число тогда (х1+х2)/2=14 (12,4+х2)=14*2 х2=28-12,4 х2=15,6 проверим (15,6+12,4)/2=14 28/2=14 14=14 - решение истино Ответ: вторе число 15,6
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