придумайте глаголы в неопределённой форме что бы корень у этого глагола был "беж" "бег" где-то 5 глаголов - или 6.
Русский язык
придумайте глаголы в неопределённой форме что бы корень у этого глагола был "беж" "бег" где-то 5 глаголов - или 6.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
бежать, прибежать, забежать, добежать;сбежать,убежать, бегать, прибегать, забегать, добегать, сбегать, убегать
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