придумайте глаголы в неопределённой форме что бы корень у этого глагола был "беж" "бег" где-то 5 глаголов - или 6.

Русский язык

придумайте глаголы в неопределённой форме что бы корень у этого глагола был "беж" "бег" где-то 5 глаголов - или 6.

Автор: Гость