придумайте глаголы в неопределённой форме что бы корень у этого глагола был "беж" "бег"   где-то  5 глаголов - или  6.

Русский язык
придумайте глаголы в неопределённой форме что бы корень у этого глагола был "беж" "бег"   где-то  5 глаголов - или  6.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
бежать, прибежать, забежать, добежать;сбежать,убежать, бегать, прибегать, забегать, добегать, сбегать, убегать
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