1. При разложении белого света в спектр сильнее всех преломляется пучки ____ цвета.2. В стекле распространяются пучки света красного, зеленого и оранжевого цветов. Большую скорость распространения имеет пучок ____ цвета
Физика
1. При разложении белого света в спектр сильнее всех преломляется пучки ____ цвета.2. В стекле распространяются пучки света красного, зеленого и оранжевого цветов. Большую скорость распространения имеет пучок ____ цвета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
преломляется пучки красного цвета имеет пучок оранжевого
Гость:
1.При разложение белого цвета в спектр сильнее всех переломляется пучок фиолетового цвета по тому что имеет найбольшый кут переломнения, когда красный - самый маленький кут. 2. зеленый цвет.
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