у трьох пробірках без етикеток міститься розчини ферум II сульфату, ферум III сульфату, і амоній сульфату. за допомогою лише одного реагента визначте, у якій з пробірок міститься кожна речовина.

Гость: Гость:

В каждую из пробирок следует добавить щелочь,например,гидроксид натрия: а)в одной из пробирок выпадет бурый осадок ферум(III)гидроксида - это был ферум(III)сульфат: [latex]Fe_2(SO_4)_2+6NaOH=3Na_2SO_4+2Fe(OH)_3[/latex] б) в иной выпадет серо-зеленый осадок ферум(II)гидроксида - это был ферум(II)сульфат: [latex]FeSO_4+2NaOH=Na_2SO_4+Fe(OH)_2[/latex] в) а в третьей будут видны пузырьки выделяющегося аммиака,который услышите за характерным резким запахом - это был аммоний сульфат: [latex](NH_4)_2SO_4+2NaOH=Na_2SO_4+2H_2O+2NH_3[/latex]