у трьох пробірках без етикеток міститься розчини ферум II сульфату, ферум III сульфату, і амоній сульфату. за допомогою лише одного реагента визначте, у якій з пробірок міститься кожна речовина.

Химия
у трьох пробірках без етикеток міститься розчини ферум II сульфату, ферум III сульфату, і амоній сульфату. за допомогою лише одного реагента визначте, у якій з пробірок міститься кожна речовина.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 В каждую из пробирок следует добавить щелочь,например,гидроксид натрия:  а)в одной из пробирок выпадет бурый осадок ферум(III)гидроксида - это был ферум(III)сульфат:  [latex]Fe_2(SO_4)_2+6NaOH=3Na_2SO_4+2Fe(OH)_3[/latex]  б) в иной выпадет серо-зеленый осадок ферум(II)гидроксида - это был ферум(II)сульфат: [latex]FeSO_4+2NaOH=Na_2SO_4+Fe(OH)_2[/latex]  в) а в третьей будут видны пузырьки выделяющегося аммиака,который услышите за характерным резким запахом - это был аммоний сульфат: [latex](NH_4)_2SO_4+2NaOH=Na_2SO_4+2H_2O+2NH_3[/latex] 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решить систему уравнений: xy=-8, (x-4)(y-2)=-12
Ответить
Литература
Писатели 20 века .Скажите какие писатели 20 века?
Ответить
Алгебра
преобразуйте в произведение многочлен: 48p^2+72pk+27k^2-27s^2
Ответить
Математика
Цена товара повысилась с 56 руб.до 64,4руб.На сколько процентов повысилась цена товара?
Ответить
Физика
1. При разложении белого света в спектр сильнее всех преломляется пучки ____ цвета. 2. В стекле распространяются пучки света красного, зеленого и о...
Ответить