преобразуйте в произведение многочлен: 48p^2+72pk+27k^2-27s^2
Алгебра
преобразуйте в произведение многочлен: 48p^2+72pk+27k^2-27s^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48p^2+72pk+27k^2-27s^2 = 24p(2p+3k)+27(k^2-s^2)=(24p+27)(2p+3k)(k+s)(k-s)
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