Решить систему уравнений: xy=-8, (x-4)(y-2)=-12

Алгебра
Решить систему уравнений: xy=-8, (x-4)(y-2)=-12
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)знак системы: xy=-8                          xy-2x-4y+8=-12 2)  знак системы: xy=-8                           -2x-4y=-12 3) знак системы: xy=-8                            x+2y=6  => x=6-2y    4)подставляем в 1 ур-ние : 2y^2-6y-8=0                                          решаем квадратное ур-ние,поучаем y1=4 и y2=-1 подставляем и получаем что х1=-2  и  х2=8 ОТвет: (-2;4) и (8;-1) 
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