Решить систему уравнений: xy=-8, (x-4)(y-2)=-12

Гость: Гость:

1)знак системы: xy=-8 xy-2x-4y+8=-12 2) знак системы: xy=-8 -2x-4y=-12 3) знак системы: xy=-8 x+2y=6 => x=6-2y 4)подставляем в 1 ур-ние : 2y^2-6y-8=0 решаем квадратное ур-ние,поучаем y1=4 и y2=-1 подставляем и получаем что х1=-2 и х2=8 ОТвет: (-2;4) и (8;-1)