От данных слов образуйте деепричастия и употребите их с -не- в составе словосочетания или предложения. При образовании деепричастия учитывайте вид глагола. обласкать,расстилать,вырастить,колебаться,негодовать,обижаться,наказать...

Гость: Гость:

обласкать (сов.в)-не обласкав на прощание; расстилать(несов.в) не расстилая ковры; вырастить(сов.в)- не вырастив дерева; колебаться(несов.в.)- не колеблясь ни минуты; негодовать (несов.в)-негодуя на лжеца; обижаться(несов.в)- не обижаясь на глупца; наказать (сов.в)-не наказав виновного; отдохнуть(сов.в)- не отдохнув нисколько; прозвенеть (сов.в)-не прозвенев в назначенное время; чувствовать (несов.в) не чувствуя опасность