Перечислете основные элементы окна программы.
Экономика
Перечислете основные элементы окна программы.
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Строка меню, строка заголовка, закрывающая кнопка, сворачивающая кнопка, разворачивающая кнопка, полосы прокрутки, рамка окна, рабочая область.
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