1. При раствореннии в соляной кислоте 12,9 г сплава, состоящего из меди и цинка, получили 2,24 л водорода(н.у.). Вычислите массовые доли (проценты) цинка и меди в этом сплаве. 2. Как расположены метыллы в периодической таб...
Химия
1. При раствореннии в соляной кислоте 12,9 г сплава, состоящего из меди и цинка, получили 2,24 л водорода(н.у.). Вычислите массовые доли (проценты) цинка и меди в этом сплаве. 2. Как расположены метыллы в периодической таблице Д.И. Менделеева ? Почему? Чем отличается строение атомов металлов от строения атомов неметаллов? 3. Наиболее ярко выраженные металические свойства проявляет простое вещество, образованное атомами, строение электронной оболочки которых 1) 2,2 2)2,8,2 3) 2,3 4)2,4 4.Какой из металлов химически более активен: литий или натрий ? Чем можно объяснить , что в электрохимическом ряду напряжений литий обычно распологают левее натрия? 5. Используя различные восстановители, получите тремя способами железо из железной руды феррум два о три. Запишите уравнения реакций. СПАСИБО ДРУЗЬЯ))) ЧТО СМОЖЕТЕ СДЕЛАЙТЕ СРОЧНО НУЖНО ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Медь на вытесняет водород из кислот. Значит, в реакцию вступает только цинк. Zn+H2SO4=ZnSO4+H2 Mr(Zn)=65 г/моль Mr(H2)=22,4 л/моль (- константа) пишем пропорцию:(x- m(Zn)) x/65=2,24/22,4 х=6,5 грамм цинка m(Zn)=6,5 m(Cu)=12,9-6,5=6,4 грамма w(Zn)=6,5/12,9=0,5039=51%(приближенно) w(Cu)=6,4/12,9=0,4961=49%(приближенно) 2.Если провести прямую линию от водорода до астата в таблице периодической системе хим. элементов Менделеева, то слева внизу этой линии окажутся все металлы. А справа вверху линии все неметаллы. В металлах(простых веществах) между атомами связь металлическая, в неметалах(простых веществах) - ковалентная неполярная. 3.Ответ 2. мне так кажется, но скорее всего это неправильно))) 4.Литий более активный металл, чем натрий. И как раз по этому расположен левве натрия в электрохимическом ряде напряжений металлов) 5.Fe2O3+6H2=2Fe+3H2O Fe2O3+2Al=2Fe+Al2O3 Fe2O3+3CO=Fe+3CO2
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