1. При раствореннии в соляной кислоте 12,9 г сплава, состоящего из меди и цинка, получили 2,24 л водорода(н.у.). Вычислите массовые доли (проценты) цинка и меди в этом сплаве. 2. Как расположены метыллы в периодической таб...

Химия

1. При раствореннии в соляной кислоте 12,9 г сплава, состоящего из меди и цинка, получили 2,24 л водорода(н.у.). Вычислите массовые доли (проценты) цинка и меди в этом сплаве. 2. Как расположены метыллы в периодической таблице Д.И. Менделеева ? Почему? Чем отличается строение атомов металлов от строения атомов неметаллов? 3. Наиболее ярко выраженные металические свойства проявляет простое вещество, образованное атомами, строение электронной оболочки которых 1) 2,2 2)2,8,2 3) 2,3 4)2,4 4.Какой из металлов химически более активен: литий или натрий ? Чем можно объяснить , что в электрохимическом ряду напряжений литий обычно распологают левее натрия? 5. Используя различные восстановители, получите тремя способами железо из железной руды феррум два о три. Запишите уравнения реакций. СПАСИБО ДРУЗЬЯ))) ЧТО СМОЖЕТЕ СДЕЛАЙТЕ СРОЧНО НУЖНО ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ

Автор: Гость