словотвірний аналіз слова Орденоносець

Қазақ тiлi
словотвірний аналіз слова Орденоносець
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орденосець-4скл.орденосец 9 б. 10 зв.                             гттгтгтгм г-голосний т-тветдий приголосний м-мякий приголосний
Гость:
Орденоносець<---орден носити  
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