В первый день на маслозавод привезли 28 т семян, во второй в 1,3 раза больше. Из всех семян подсолнечка изготовили подсолнечное масло, масса равнв которого 0,35 массы семян. Сколько всего тонн подсолнечного масла изготовили на...

Математика

В первый день на маслозавод привезли 28 т семян, во второй в 1,3 раза больше. Из всех семян подсолнечка изготовили подсолнечное масло, масса равнв которого 0,35 массы семян. Сколько всего тонн подсолнечного масла изготовили на заводе маслозаводе ?

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