В первый день на маслозавод привезли 28 т семян, во второй в 1,3 раза больше. Из всех семян подсолнечка изготовили подсолнечное масло, масса равнв которого 0,35 массы семян. Сколько всего тонн подсолнечного масла изготовили на...
Математика
В первый день на маслозавод привезли 28 т семян, во второй в 1,3 раза больше. Из всех семян подсолнечка изготовили подсолнечное масло, масса равнв которого 0,35 массы семян. Сколько всего тонн подсолнечного масла изготовили на заводе маслозаводе ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28х1.3=36,4 (т) - семян во 2 день. 28+36,4=64,4 (т) - семян всего 64.4х0.35=22,54 (т) Ответ: 22.54 тонн подсолнечного масла изготовили на маслозаводе.
Гость:
28*1,3=36,4 т- привезли во второй день 28+36,4= 64,4т- привезли всего семян 64,4*0,35= 22,54т- столько всего изготовили подсолнечного масла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Русский язык
Выберите существительные с твёрдой основой: воронье, море, небо,веселье мороз белье окно платье детство пальто чутьё кольцо здоровье