Рассчитайте массу перманганата калия, необходимого для получения 0,4 л кислорода
Химия
Рассчитайте массу перманганата калия, необходимого для получения 0,4 л кислорода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х г 0,4 л [latex]2KMnO_4=K_2MnO_4+MnO_2+O_2[/latex] 316 г 22,4 л При разложении 316 г перманганата выделяется 22,4 л кислорода, а при -- // -- х г_________________________0,4 л, откуда х=316*0,4/22,4=5,6 г
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