Рассчитайте массу перманганата калия, необходимого для получения 0,4 л кислорода

Гость: Гость:

х г 0,4 л [latex]2KMnO_4=K_2MnO_4+MnO_2+O_2[/latex] 316 г 22,4 л При разложении 316 г перманганата выделяется 22,4 л кислорода, а при -- // -- х г_________________________0,4 л, откуда х=316*0,4/22,4=5,6 г