Задача, срочно!!!!!!!!!!!!!!: Император Блефуску выехал навстречу Гулливеру со всем своим двором. Гулливер насчитал в свите императора 75 придворных дам, что составляло 1/2 часть от числа придворных кавалеров. Сколько человек б...

Математика

Задача, срочно!!!!!!!!!!!!!!: Император Блефуску выехал навстречу Гулливеру со всем своим двором. Гулливер насчитал в свите императора 75 придворных дам, что составляло 1/2 часть от числа придворных кавалеров. Сколько человек было в свите императора? СРОЧНО РЕБЯТААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость