Задача, срочно!!!!!!!!!!!!!!: Император Блефуску выехал навстречу Гулливеру со всем своим двором. Гулливер насчитал в свите императора 75 придворных дам, что составляло 1/2 часть от числа придворных кавалеров. Сколько человек б...
Математика
Задача, срочно!!!!!!!!!!!!!!: Император Блефуску выехал навстречу Гулливеру со всем своим двором. Гулливер насчитал в свите императора 75 придворных дам, что составляло 1/2 часть от числа придворных кавалеров. Сколько человек было в свите императора? СРОЧНО РЕБЯТААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75 дам это половина кавалеров, составляющих свиту. 75*2=150 (к) 150+75= 225 (чел) всего в свите.
Гость:
75х2=150 (кавалеров) 75+150=225 (чел) ответ: 225 человек в свите императора Блефуску
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