фонетический разбор слова летнюю  

Гость: Гость:

Летнюю - 2 слога, [л' э т н' у й' у] л-[л'] сог., пар.мягк., непар.зв. е-[э] глас., уд. т-[т] сог., пар.твёрд., пар.глух. н-[н'] сог., пар.твёрд., непар.зв. ю-[у] глас., безуд. ю-[й'] сог., непар.мягк., непар.зв. [у] глас., безуд. ______________ 6 б., 7 зв.