реферат значение и разнообразие иглокожых

Биология
реферат значение и разнообразие иглокожых
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иглокожие обитатели морей приимущественно донные животные способные к медленному передвижению. К ним относятся морские звезды ,ежы , голотурии Тип включает около 6 тыс. современных видов . Размеры иглокожих до 1 м бывает и более Некоторые представителя используются в пищу например морской огурец
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