придумайте задачу и составьте для нее программу в паскале

Экономика
придумайте задачу и составьте для нее программу в паскале
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найти сумму элементов одномерного массива. Размер произвольный. Элементы вводятся с клавиатуры.   Program summa; Var a: array[1..100] of real;       i, n: integer;         s: real; Begin   Write (‘n=’); Readln (n);   s:=0;   For i:=1 to n do      begin        write (‘введитечисло’); readln (a[i]);        s:=s+a[i];      end;      writeln(‘сумма  элементов равна  ‘,s); End.
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