придумайте задачу и составьте для нее программу в паскале

Найти сумму элементов одномерного массива. Размер произвольный. Элементы вводятся с клавиатуры. Program summa; Var a: array[1..100] of real; i, n: integer; s: real; Begin Write (‘n=’); Readln (n); s:=0; For i:=1 to n do begin write (‘введитечисло’); readln (a[i]); s:=s+a[i]; end; writeln(‘сумма элементов равна ‘,s); End.