придумайте задачу и составьте для нее программу в паскале
Экономика
придумайте задачу и составьте для нее программу в паскале
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найти сумму элементов одномерного массива. Размер произвольный. Элементы вводятся с клавиатуры. Program summa; Var a: array[1..100] of real; i, n: integer; s: real; Begin Write (‘n=’); Readln (n); s:=0; For i:=1 to n do begin write (‘введитечисло’); readln (a[i]); s:=s+a[i]; end; writeln(‘сумма элементов равна ‘,s); End.
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