В 4 часа дня тень от двухметровой палки была равна 6м,а тень от березы в это же время равнялась 48м.Какой высоты была береза?
Математика
В 4 часа дня тень от двухметровой палки была равна 6м,а тень от березы в это же время равнялась 48м.Какой высоты была береза?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6:2=в 3 раза-больше. 2)48:3=16 метров-высота берёзы.
Гость:
1) 6 :2 = в 3раза тень больше палки 2)48 : 3 =16 метров высота берёзы.
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