В 4 часа дня тень от двухметровой палки была равна 6м,а тень от березы в это же время равнялась 48м.Какой высоты была береза?

Математика

В 4 часа дня тень от двухметровой палки была равна 6м,а тень от березы в это же время равнялась 48м.Какой высоты была береза?

Автор: Гость