Концентрация молекул газа увеличилась в 4 раза, а средний квадрат скорости уменьшился в 2 раза. Как изменилось давление?

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Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов: з=[latex]p=\frac{1}{3}m_{0}nV^{2}[/latex](v - средний квадрат скорости молекул) Концентрация молекул газа - это по сути и есть плотность газа, а она равна: [latex]p=m_{0}n[/latex](p - плотность газа) Подставим это выражение в основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов: [latex]p=\frac{1}{3}p_{0}V^{2}[/latex](Pо - плотность или концентрация молекул в газе) Концентрация увеличилась, а квадрат скорости уменьшился в заданное количество раз. Подставляем эти коэффициенты: [latex]p=\frac{1}{3}4p_{0}\frac{1}{2}V^{2} [/latex] При упрощении этого выражения мы увидим, что давление увеличилось в два раза. Ответ: 2 раза.