Геохронологическая история земли

Гость: Гость:

I Кайнозойская эра: 1. Антропогенный период - 2,4 млн. лет назад 2. Неогеновый период - 2,5 млн. лет назад 3. Палеогеновый период - 66 млн. лет назад II Мезозойская эра: 1. Меловый период - 136 млн. лет назад 2. Юрский период - 195 млн. лет назад 3. Триасовый период - 240 млн. лет назад III Палеозойская эра: 1. Пермский период - 285 млн. лет назад 2. Каменноугольный период - 345 млн. лет назад 3. Девонский период - 410 млн. лет назад 4. Силурийский период - 435 млн. лет назад 5. Ордовикский период - 500 млн. лет назад 6. Кембрийский период - 570 млн. лет назад IV Протерозойская эра: 1. Поздний протерозойский период - 1650 млн. лет назад 2. Ранний протерозойский период - 2600 млн. лет назад V Архей - 3500-3800 млн. лет назад VI Катархей - 3900 млн. лет назад