Завод изготовил 3,75 тыс. деталей и продал их по цене 950 р. штука. Расходы завода на изготовление одной детали составили 637,5 р. Найдите прибыль, полученную заводом от продажи этих деталей.

Математика

Завод изготовил 3,75 тыс. деталей и продал их по цене 950 р. штука. Расходы завода на изготовление одной детали составили 637,5 р. Найдите прибыль, полученную заводом от продажи этих деталей.

Автор: Гость