Завод изготовил 3,75 тыс. деталей и продал их по цене 950 р. штука. Расходы завода на изготовление одной детали составили 637,5 р. Найдите прибыль, полученную заводом от продажи этих деталей.
Математика
Завод изготовил 3,75 тыс. деталей и продал их по цене 950 р. штука. Расходы завода на изготовление одной детали составили 637,5 р. Найдите прибыль, полученную заводом от продажи этих деталей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3.75тыс.*950-3.75тыс.*637.5=1171.875рублей-составляет прибыль.
Гость:
950-637,5=312,5 (руб) - прибыль с 1 детали 312,5х3750=1171,875 (руб) ответ: 1171,875 руб составляет прибыль от продажи всех деталей.
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