міркування больше для чого треба берегти природу? 7-8 предлож.спасибо)

Гость: Гость:

Відвідавши станцію садівництва, ми не відразу повернулися до міста. Погуляли в навколишньому лісі, а ліси поблизу Краснокутська старі, красиві. Там учителька звернула нашу увагу на мурашник. Мурахи охороняють рослини від небезпечних грибків-паразитів. От чому мурахи охороняються працівниками лісового господарства. А ще узлісся краснокутських лісів облюбували фазани — цього великого промислового птаха з яскравим оперенням розводять мисливські господарства. Учителька нам розповіла, що фазан — дуже корисний птах. Він знищує шкідників сільськогосподарських культур, як і дрохва, котру також почали розводити в селах. Вона охороняється державою. За фазанами і дрохвами полюють браконьєри. Під час екскурсії ми довідалися, що в лісах під охороною знаходяться і сови, і кажани. Вони — санітари лісу, селяться в дуплах старих дерев і часто гинуть під час вирубки лісу. ...Кажани — не рідкість у місті. Тут вони оселяються на горищах будинків. Я бачив кажанів зі свого балкона. Коли стемніє, вони гасають у повітрі, як ластівки Добре, що й божа корівка може залетіти до кімнати, і кажан промайне над головою, горобці і ластівки цвірінькають, і світ навкруги зелений. Без усього цього людині не прожити. У свою чергу, рослинний і тваринний світ залежить від людини. От чому природу треба берегти.