один из углов параллелограмма на 50 градусов больше другого . Найдите меньший угол параллелограмма( в градусах)

Геометрия

один из углов параллелограмма на 50 градусов больше другого . Найдите меньший угол параллелограмма( в градусах)

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