один из  углов параллелограмма на 50 градусов больше другого . Найдите меньший угол параллелограмма( в градусах)

Геометрия
один из  углов параллелограмма на 50 градусов больше другого . Найдите меньший угол параллелограмма( в градусах)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть меньший угол - х, тогда другой угол х+50.сумма градусных мер углов равна 180. Поэтому: х+х+50=180                       2х=130                         х=65 65 градусов градусная мера меньшего угла
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