16 в степени логарифм 13 по основанию четыре

Алгебра
16 в степени логарифм 13 по основанию четыре
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=16^(ln(13)/ln(4))=4^2(ln(13)/ln(4))=4^(ln(13*13)/ln(4))=13*13=169
Гость:
4 в квадрате  в степени log4 13 Итого 13 возведём в квадрат получается 169  
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