16 в степени логарифм 13 по основанию четыре
Алгебра
16 в степени логарифм 13 по основанию четыре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=16^(ln(13)/ln(4))=4^2(ln(13)/ln(4))=4^(ln(13*13)/ln(4))=13*13=169
Гость:
4 в квадрате в степени log4 13 Итого 13 возведём в квадрат получается 169
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